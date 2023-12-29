Лидеры G7 обсудят правовое обоснование конфискации активов РФ

Лидеры стран Группы семи (G7) обсудят разработанную США теорию с правовым обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд в ходе встречи в конце февраля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных лица и одного британского чиновника.

По словам одного из источников, "США удалось разработать правовую теорию", которая позволит конфисковывать активы РФ при "определенных условиях". Ее создатели надеются, что теория "будет поддержана в судах на международном уровне" и будет считаться законной. По информации собеседников агентства, представители США не ожидают, что на встрече группы в феврале участники G7 объявят о решении конфисковать активы РФ, однако они надеются, что лидеры G7 "согласятся выступить с более решительным заявлением" по этому вопросу.

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Два источника подчеркнули, что окончательное решение касательно конфискации еще не принято. Кроме того, для проведения таких изъятий необходимо внести поправки в законодательства нескольких стран, включая США и Великобританию. Один из собеседников Reuters уточнил, что инициаторам задумки предстоит проделать большую работу, чтобы убедить другие страны присоединиться к проекту. Он добавил, что некоторые страны согласятся на участие в конфискациях "только в том случае, если все европейские страны" поддержат этот план.

Газета Financial Times сообщила в четверг со ссылкой на источники, что США предложили странам Группы семи изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд. По их данным, в декабре министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали, как разработать механизм конфискации и избежать связанных с ней рисков. Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений, отметило издание.

Ранее на спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США преследуют стратегическую цель привлечения замороженных российских активов к восстановлению Украины. По словам чиновника, администрация США "публично заявляла, что поддерживает контакты с партнерами по Группе семи относительно того, каким наилучшим и наиболее уместным способом добиться того, чтобы Россия не выбирала, будет ли она возмещать Украине причиненный ущерб и когда это произойдет".