В Reuters назвали препятствия для РФ в западных санкциях по СПГ

Ограничения со стороны властей США названы агентством Reuters серьезным препятствием для планов России по наращиванию экспорта морского сжиженного природного газа морским путем. Оно опубликовало материал, в котором говорится, что государство готовилось к использованию морского пути для компенсации СПГ в Европу через трубопровод.

Подчеркивается, что данная Россия – четвертый в мире производитель СПГ. Ее опережают в данном вопросе лишь США, Катар и Австралия.

Агентство оценивает ее долю на мировом рынке в 8 процентов. Оно обращает внимание на планы РФ нарастить долю до порядка 20 процентов. Отмечается, что Россия к 2030-35 годам собиралась трехкратно увеличить производство СПГ — до 100 миллионов тонн в год.

После того, как Запад ввел в отношении энергетического сектора РФ санкции, стране удалось успешно перенаправить нефть в Китай и Индию. Ранее она предназначалась для Западной Европы. Сложности могут возникнуть по СПГ из-за ограниченного количества танкеров, которые способны перевозить подобного рода груз.