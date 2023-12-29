Сверхвысоким ценам на газ в Европе нашли объяснение

В странах Европы стоимость газа поднялась до критически высокого уровня из-за неправильной энергетической политики властей и санкций, введенных против РФ. С таким заявлением выступил в беседе с «Известиями» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Напомним, что днем ранее в «Газпроме» заявили об искусственном разрушении в Европе спроса на газ. В компании подчеркнули, что в ряде стран уже фактически можно наблюдать «деиндустриализацию».

Юшков пояснил, что такое искусственное разрушение спроса. По его словам, это ситуация, при которой какие-либо политические решения приводят к сокращению потребления газа. Как отметил собеседник, ссылаясь на главу российского холдинга Алексея Миллера, Россия пошла на сокращение объемов поставки трубопроводного газа из-за того, что возникли проблемы фактически на каждом из газопроводов.

Специалист напомнил о взрывах на «Северных потоках» и об остановке газопровода Ямал – Европа. Кроме того, по словам собеседника, власти Украины приняли решение о перекрытии одного из двух газопроводов.

«Работает одна труба через Украину, только более северный маршрут через газоизмерительную станцию «Суджа», и «Турецкий поток» — одна нитка для Европы. Но и то для Юго-Восточной Европы, то есть там Балканские страны, максимум, куда он доходит — до Венгрии», — указал эксперт.