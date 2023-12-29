Эксперт заявила о выдавливании Россией доллара и евро из расчетов

Обозреватель РИА Новости сообщила об увеличении доли рубля во внешней торговле России до 40%. При этом она обратила внимание на сокращение до 30% доли доллара и евро.

Эксперт отметила, что именно заморозка существенной доли российских активов за границей привела к ускорению перехода к расчетам в национальных валютах во внешней торговле России.

Подчеркивается, что у тренда на дедолларизацию есть преимущества. Среди них, как уточнила специалист — минимизация рисков при проведении внешнеэкономических платежей. Вместе с тем в материале говорится, что фирмы, вероятно, столкнутся с рисками, связанными с ликвидностью национальных валют.

Собеседница выступила за создание единой валютной зоны стран БРИКС. По ее мнению, это было бы рациональным решением валютного вопроса. При этом эксперт признала, что сейчас реализовать данную инициативу вряд ли можно.