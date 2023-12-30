Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2024 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о бюджете страны на 2024 год. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

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"Утвердить республиканский бюджет на 2024 год по расходам в сумме 44 657 435 817 [белорусских] рублей [около 1,26 трлн рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии] исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 39 906 350 636 [белорусских] рублей [около 1,13 трлн рублей]. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2024 год в сумме 4 751 085 181 [белорусского] рубля [134,1 млрд рублей] и источники его финансирования", - говорится в законе, который ранее был принят парламентом страны.

По сравнению с оценкой исполнения бюджета 2023 года предполагается увеличение доходов на 2,8%, при этом их основными источниками станут налог на добавленную стоимость, акцизы и налогообложение поступлений от внешнеэкономической деятельности. Расходы республиканского бюджета по сравнению с 2023 годом планируется увеличить на 13,9%.

Плановый объем дефицита бюджета в денежном исчислении в 2024 году вырастет по сравнению с заложенными в бюджет 2023 года показателями на 49,8%. Однако ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил о том, что предполагавшийся как дефицитный бюджет по итогам года будет исполнен без дефицита.