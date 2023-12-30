Глава Минэкономразвития оценил рост ВВП России в 2023 году

Рост ВВП по итогам 2023 года составит 3,5%. Данная оценка свидетельствует об устойчивости экономики России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — заявил Решетников.

По его словам, правительство страны еще в пандемийный период приняло решения, позволившие экономике успешно развиваться. Так, Росстат накануне уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. Они оказались существенно повышены — до +5,9% и -1,2%.

Глава Минэкономразвития отметил, что улучшение оценок говорит об устойчивости российской экономики и её успешной адаптации к западным санкциям и постковидной ситуации.