Казахстан повысил тариф на транзит нефти из России

Национальный оператор Казахстана АО «КазТрансОйл» сообщил о повышении тарифов на перекачку российской нефти по своем участку трубопровода ТОН-2 с 1 января, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», теперь стоимость транзита на расстояние 1 тыс. км составляет 11,28 долларов за тонну (без НДС).

Как сообщило АО «КазТрансОйл», распоряжение о повышении тарифа было утверждено председателем правления компании в начале декабря. Когда стоимость транзита на 1 тыс. км составляла 9,3 долларов за тонну.