Цена на биткоин резко возросла

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 04:05 мск, стоимость биткоина росла на 6,33%, до $45 173. К 04:09 мск биткоин продолжил рост и находился на уровне $45 374 (+6,93%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.