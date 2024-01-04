Курс рубля укрепился

Курс рубля в начале утренних торгов четверга, 4 января, укрепился к доллару и евро, свидетельствуют Мосбиржи.

Доллар США расчетами «завтра» на 7.08 по московскому времени подешевел на шесть копеек — до 91,94 рубля. Курс евро так же снизился на шесть копеек и стал стоить 100,17 рубля. Китайский юань при этом укрепился на одну копейку, достигнув 12,76 рубля.

По прогнозу кандидата экономических наук, заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александра Абрамова, в 2024 году курс доллара составит 90-95 рублей.