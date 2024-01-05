Иран сократил поставки нефти в Китай

Иран сократил экспорт нефти в Китай для сохранения высоких цен, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в октябре Пекин закупал у Тегерана рекордные 1,53 миллиона баррелей в сутки. В декабре объем поставок сократился до 1,18 миллиона баррелей.

При этом на поставки из Ирана приходится 10% нефтепотребления в КНР. Закупщики нефти указали на жесткую позицию Тегерана в вопросах ценообразования.

Сообщается, что переговоры о стоимости иранского «черного золота» для Китая складываются не в пользу покупателей.