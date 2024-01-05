Названы крупнейшие экспортеры пива в Россию

Страны Прибалтики вошли в топ поставщиков пива в Россию
Литва и Латвия обошли Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших поставщиков пива в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику за десять месяцев 2022-2023 годов.
Первое место в рейтинге поставщиков заняла Германия. В 2022-2023 годах на нее пришлось больше трети поставок пива в РФ. В 2023-м немецкие компании нарастили поставки на 32 процента к 2022-му, до 96 миллионов долларов.
Второе место заняла Литва. В 2023 году на эту страну пришлось чуть более 15 процентов поставок пива в Россию объемом в 36,5 миллиона долларов. Экспорт к 2022 году вырос в 1,9 раза. Замыкает тройку лидеров Литва, нарастившая поставки в РФ в четыре раза, до 34,4 миллиона долларов.
Четвертое место досталось Бельгии, в 2023 году увеличившей поставки на 11 процентов, до 26,6 миллиона долларов. А замыкает топ-5 Чехия с ростом поставок на 11 процентов и объемом поставок в 26,4 миллиона долларов.
Кроме того, поставки пива в Россию из Польши выросли вдвое, до 5,3 миллиона долларов, а Финляндия увеличила экспорт почти до двух миллионов долларов.
«Коммерсант» ранее рассказал, что в первой половине 2023 года импорт пива из Китая в Россию вырос более чем в два раза, до 8,4 миллиона литров. Газета выяснила, что у «Красного & Белого» в январе-июне поставки пива из-за рубежа выросли более чем втрое, у X5 Group - на 22,3 процента, до 14,8 миллиона литров, а «Магнит» увеличил импорт пива более чем в восемь раз, до 5,4 миллиона литров.