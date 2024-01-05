Подсчитана доля поставок российского газа в Европу

СМИ: доля российского газа в Европе значительно сократилась
В S&P Global Commodity Insights подсчитали, что доля поставок трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС в 2023 году сократилась до 13 процентов. Об этом сообщает Financial Times.
В 2021 году Евросоюз получал из России 40 процентов необходимого ему газа.
Импорт российского СПГ в ЕС в 2022 году составил 20,5 миллиарда кубометров, что на 30 процентов больше, чем в 2021-м. В 2023 году поставки незначительно снизились - до 19,8 миллиарда кубометров. В первые месяцы украинского кризиса в ЕС начали искать альтернативы российскому газу. Растущий спрос на СПГ был в основном покрыт США, но это также привело к скачку импорта СПГ из России.
По данным FT, сейчас в ЕС завершают разработку закона, который позволит странам-членам полностью запретить импорт российского трубопроводного газа и СПГ. Новые правила предоставят компаниям ЕС право разрывать контракты с российскими поставщиками газа без выплаты крупной компенсации.
Трейдеры, аналитики и европейские чиновники ЕС рассчитывают, что закон обеспечит постепенное сокращение поставок газа из РФ до нуля без большого воздействия на европейский газовый рынок, отмечает газета.
Аналитик Питер Томпсон заявил, что без поставок из РФ цены на СПГ в Евросоюзе вырастут, но этот рост «не должен быть колоссальным». Остановить потоки трубопроводного газа из России будет труднее: Венгрия и Австрия, страны ЕС, не имеющие выхода к морю, по-прежнему полагаются на него в значительной степени.