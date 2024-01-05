Подсчитана доля поставок российского газа в Европу

В S&P Global Commodity Insights подсчитали, что доля поставок трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС в 2023 году сократилась до 13 процентов. Об этом сообщает Financial Times.

В 2021 году Евросоюз получал из России 40 процентов необходимого ему газа.

Импорт российского СПГ в ЕС в 2022 году составил 20,5 миллиарда кубометров, что на 30 процентов больше, чем в 2021-м. В 2023 году поставки незначительно снизились - до 19,8 миллиарда кубометров. В первые месяцы украинского кризиса в ЕС начали искать альтернативы российскому газу. Растущий спрос на СПГ был в основном покрыт США, но это также привело к скачку импорта СПГ из России.

По данным FT, сейчас в ЕС завершают разработку закона, который позволит странам-членам полностью запретить импорт российского трубопроводного газа и СПГ. Новые правила предоставят компаниям ЕС право разрывать контракты с российскими поставщиками газа без выплаты крупной компенсации.

Трейдеры, аналитики и европейские чиновники ЕС рассчитывают, что закон обеспечит постепенное сокращение поставок газа из РФ до нуля без большого воздействия на европейский газовый рынок, отмечает газета.