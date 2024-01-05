Абхазия обратилась к РФ за помощью с нефтепродуктами

"Мы обратились в ряд органов РФ, чтобы они помогли нам с бесперебойным обеспечением нефтепродуктами. Они не успели сделать ничего до конца года, и мы ждем, что в первые рабочие дни будет какая-то ответная реакция", - сказал Миквабия. По словам замминистра, речь идет о том, чтобы ввезти в республику уже купленное местными компаниями топливо, и в целом о решении создавшейся проблемы с обеспечением республики нефтепродуктами. "В настоящее время, по имеющейся у нас информации, только "Роснефть" может завозить в Абхазию нефтепродукты", - заметил он.