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Мишустин подписал указ об увеличении поддержки на развитие сел

Правительство России намерено увеличить объемы господдержки для развития инфраструктуры в селах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин подписал указ об увеличении поддержки на развитие сел
© РИА Новости

Максимальный размер поддержки от государства для развития сельской местности будет увеличен с двух до трех миллионов рублей. Кроме того, с одного до трех миллионов поднимут минимальный размер субсидии, предоставляемой для благоустройства сел, говорится в документе.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о подготовке Минсельхозом проекта по развитию сельских населенных пунктов. По ее словам, все планируется реализовать к 2025 году. Также будет выбрано 1800 сел по всей России.

Экономика
Виктория Абрамченко
Михаил Мишустин
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