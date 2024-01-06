В Ираке предупредили о полном прекращении импорта нефтепродуктов
Ирак намеревается в 2024 году полностью прекратить импорт нефтепродуктов в страну, рассказал представитель Миннефти республики Асем Джихад. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на местном рынке.
Представитель министерства отметил, что в текущем году республика намеревается больше полагаться на отечественное производство. Он добавил, что после ввода в эксплуатацию ряда нефтеперерабатывающих заводов, импорт будет прекращен полностью.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил, что Багдад придает большое значение работе по повышению мощностей промышленных площадок для отказа от импорта.
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