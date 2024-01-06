Немецкий экономист объяснил прочность российской экономики

Финансовый кризис 2008 года, санкции и пандемия коронавируса оказали на Россию серьезное давление. Но в ходе всех этих кризисов удалось создать компетентные региональные администрации, которые знают, что делать в исключительных ситуациях, считает немецкой экономист, профессор Бременского университета Михаэль Рохлиц.

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Эксперт заявил телеканалу NTV, что российский Центральный банк отреагировал на ситуацию очень грамотно. В начале марта 2022 года была повышена ключевая ставка до 20 процентов. Кроме того, ненадолго был введен экспортный контроль за капиталом. Это позволило избежать первоначального шока от санкций. С другой стороны, России удалось смягчить экспортный контроль над газом и нефтью, обеспечить экспортные поставки топлива.

Российская сторона значительно увеличила инвестиции в оборонный сектор. Это привело к увеличению спроса на рабочую силу. В начале 2023 года считалось, что экономика не выдержит этого. Между тем очевидно, что в прошлом году инвестиции в оборону привели к росту российской экономики на 3,5 процента, полагает аналитик.