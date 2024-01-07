Весной Украина может перекрыть транзит российского газа в Центральную и Западную Европу, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные энергетические проблемы Европейского союза (ЕС) в 2024 году.

По словам аналитика, в газовой сфере Евросоюза все будет зависеть от зимней температуры.

«В прошлом году в Европе была сверхтеплая зима. Во многих странах температура вообще не опускалась ниже нуля. Поэтому очень много газа осталось в подземных водохранилищах по окончанию отопительного сезона — более 50 процентов. Это позволило европейцам довольно комфортно существовать весь год», — рассказал Юшков.

Кроме того, он отметил, что за 2022 года потребление газа в Евросоюзе снизилось примерно на 60 миллиардов кубов, что тоже повлияло на балансировку ситуации на рынке. В 2023 году ситуация продолжилась. По итогам года Евросоюз еще на 30 миллиардов кубов сократил потребление газа.

В 2024 году все будет зависеть от зимы Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Если зима будет средняя по температуре за последние десять лет, то за отопительный сезон европейцы довольно много используют газа из подземных хранилищ и выйдут из отопительного сезона с запасами меньше 50 процентов. А значит, в 2024 году им нужно будет закупать газа больше, чем в 2023, и спрос будет довольно большой», — добавил он.

У Евросоюза отсутствует гарантирующий поставщик газа

Юшков объяснил, что особенность нынешнего отопительного сезона и в целом 2024 года заключается в том, что раньше Россия была гарантирующим поставщиком Евросоюза. «Газпром» присылал необходимые объемы газа. Теперь такого поставщика у Евросоюза нет.

«Подземные хранилища приобретают большую значимость. Раньше они балансировали рынок, а теперь европейцы пытаются сделать из них дополнительный источник поставки газа. Поэтому низкие запасы в ПХГ будут подталкивать цены вверх», — сказал он.

По мнению аналитика, если температура зимой будет не такой теплой, как в том году, то во второй половине отопительного сезона ожидается рост цен, который приведет к дополнительному сокращению объемов потребления.

2024 год пройдет под лозунгом продолжения стабилизации ситуации на рынке Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Если цены будут высокие, то это и дальше будет приводить к деиндустриализации Европы, к снижению газопотребления вообще, и постепенно спрос упадет до уровня предложения. Рынок сбалансируется именно таким образом», — заявил Юшков.

Перекрытие украинского транзита в 2024 году

Из неожиданных вещей, которые могут произойти в 2024 году, аналитик назвал перекрытие транзита российского газа через Украину после прохождения отопительного сезона.

«Фактически это остановит поставки российского газа в Центральную и Западную Европу. Потому что сейчас вся Центральная и Западная Европа по контрактам с "Газпромом" снабжается только через Украину. Скорее всего, Киев перекроет его под нажимом США, потому что Вашингтон активно выбивает Россию с газового рынка», — отметил он.

При этом Юшков объяснил, что формальные основания для перекрытия транзита есть.

«Украина обвиняет "Газпром" в том, что он не выполняет условия контракта. По контракту он должен прокачивать 109,5 миллиона кубов в сутки, он этого не делает и оплачивает только фактически прокачанные объемы. В свою очередь, Украина ранее тоже нарушила условия контракта — она не пропускает газ по южному маршруту через ЛНР. Украина каждый день дает отказ "Газпрому", а он каждый день подает заявку. Поэтому "Газпром" и сказал, что раз Украина нарушает условия контракт, то он будет оплачивать по факту прокаченного объема», — сказал аналитик.

Этот конфликт может быть обоснованием для перекрытия транзита или Украина может просто санкции ввести. Вполне возможно, что это будет уже весной Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности