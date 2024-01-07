Экономист спрогнозировала падение курса рубля

Курс рубля может ослабеть на 10% и более, если цены на российскую нефть упадут. Об этом заявила экономист Софья Донец, сообщает «АиФ».

Эксперт считает, что курс 90 рублей за доллар на сегодня является сбалансированным. Однако он может поменяться, поскольку рубль остается сырьевой валютой.

«Если цены уйдут ниже 60 долларов за баррель — можем снова увидеть доллар по 100-102 рубля», — предупредила Донец.

По ее словам, если цены на российскую нефть сохранятся на уровне 65-70 долларов за баррель, то курс останется стабильным. Таким образом, во многом он будет зависеть от ситуации на мировых рынках.