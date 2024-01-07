FT: цели G20 требуют ослабления антироссийских санкций
Планы G20 по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению эффективности антироссийских санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Стремление „Большой двадцатки“ ускорить международные платежи может привести к финансовым преступлениям и затруднить соблюдение санкций против России и других государств», — говорится в материале газеты.
Там добавили, что в плане G20 не предусмотрена возможность блокировки транзакций в режиме реального времени, что является обязательным требованием для большинства санкционных программ США.
Ранее совет Евросоюза принял 12-й пакет санкций против РФ с целью дальнейшего ослабления ее экономической и военной мощи, а также предотвращения обхода ранее введенных ограничений. Детали нового пакета санкций собраны в материале URA.RU.