Планы G20 по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению эффективности антироссийских санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Стремление „Большой двадцатки“ ускорить международные платежи может привести к финансовым преступлениям и затруднить соблюдение санкций против России и других государств», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что в плане G20 не предусмотрена возможность блокировки транзакций в режиме реального времени, что является обязательным требованием для большинства санкционных программ США.