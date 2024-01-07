Пушилин заявил о картельном сговоре в сфере продажи яиц в ДНР

Цены на яйца в Донецкой Народной Республики поднялись выше, чем в других субъектах России, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. При выяснении причин оказалось, что присутствует картельный сговор. По факту произошедшего уже были заведены уголовные дела, проверки продолжаются, добавил он.

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Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца — в России оно подорожало, но у нас более высокая цена — выявила признаки картельного сговора <...> Заведены были дела, и сейчас проходят проверки, — заявил Пушилин.

Куриные яйца в России подорожали примерно в 1,5 раза с начала 2023 года. Глава ДНР отметил, что в республике в отличие от других регионов страны присутствовало одномоментное завышение цен и процентное соотношение.