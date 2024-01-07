Пушилин заявил о картельном сговоре в сфере продажи яиц в ДНР
Цены на яйца в Донецкой Народной Республики поднялись выше, чем в других субъектах России, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. При выяснении причин оказалось, что присутствует картельный сговор. По факту произошедшего уже были заведены уголовные дела, проверки продолжаются, добавил он.
Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца — в России оно подорожало, но у нас более высокая цена — выявила признаки картельного сговора <...> Заведены были дела, и сейчас проходят проверки, — заявил Пушилин.
Куриные яйца в России подорожали примерно в 1,5 раза с начала 2023 года. Глава ДНР отметил, что в республике в отличие от других регионов страны присутствовало одномоментное завышение цен и процентное соотношение.
Ранее Пушилин сообщил, что власти ДНР начали активную борьбу со спекулянтами. По его словам, в ДНР цены ощутимо выше, чем в Ростовской области. Перед властями стоит задача сделать их равными. Уже заведено несколько уголовных дел, добавил он. Для разницы в ценах есть и объективные обстоятельства, однако власти прекрасно видят ситуации, в которых есть место спекулятивному завышению, указал Пушилин.