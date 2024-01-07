На одном из нефтяных месторождений Ливии объявлен форс-мажор

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Эш-Шарара из-за полной остановки нефтедобычи в результате действий протестующих. Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что форс-мажорные обстоятельства объявлены начиная с 7 января в результате блокировки месторождения со стороны протестующих.

В корпорации отметили, что поставки сырой нефти в порт Эз-Завия полностью прекратились. В настоящий момент NOC ведет переговоры о возобновлении нефтедобычи.

До этого стало известно, что Ливия в 2024 году впервые за два десятилетия может выставить на международный аукцион лицензии на разработку на своей территории газа и нефти.

До этого министерство нефти и газа Ливии сообщило о восстановлении двух крупнейших месторождений. Приостановка была связана с протестующими, которые являются в основном выходцами из племени Аль-Азвия, в столице Ливии, Триполи.