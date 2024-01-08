Эксперт прокомментировал перспективы укрепления рубля после праздников

С начала нового года в РФ запретили арест активов, принадлежащих зарубежным инвесторам из недружественных стран, сообщает «Общественная служба новостей». Речь идет о средствах, вложенных в российские акции. Антонов полагает, что это весть будет положительной для рынка.

Экспортеры снова начнут продавать валюту после завершения новогодних выходных, а Центральный Банк возобновит валютные операции. Когда инвесторы вернутся на рынок, рубль, по мнению аналитика, может укрепиться до 88,90 рублей за доллар.

Так, крупнейшая криптовалютная биржа Binance призвала клиентов из России немедленно вывести средства. Компания отправила уведомления, предупреждая о прекращении операций с рублем. Пользователям рекомендуют вывести средства до 29 декабря 2023 года, так как с этой даты позиции на бирже будут закрыты.