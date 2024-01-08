Биткоин поднялся выше 46 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года

Курс биткоина в ходе торговой сессии 8 января превысил 46 тысяч долларов за монету впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

К 22:23 по московскому времени Bitcoin вырос более чем на 6,53% до 46 966 долларов за монету. Последний раз данная криптовалюта торговалась на этом уровне 4 апреля 2022 года.