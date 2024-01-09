Министр финансов США рассказала о ситуации с конфискацией активов России

Американские власти до сих пор не приняли решения о возможности конфискации суверенных активов России для их передачи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, Вашингтон участвует в проработке возможных опций в рамках G7. Отмечается, что лидеры стран G7 попросили «проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски».