Антироссийские санкции Европейского союза бьют, прежде всего, по экономикам западных стран, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента ФРГ Маттиаса Моосдорфа.

По его словам, в самой России ограничительные меры укрепляют менталитет «осажденной крепости». По данным законодателя, издержки от санкций для Евросоюза уже превысили €500 млн. Как отметил депутат, нельзя выиграть в прямом противостоянии с ядерной державой - это «просто смешно и было обречено с самого начала».

При этом Берлин оплачивает половину всей помощи ЕС в адрес Украины, заявила ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линдер. По ее словам, другие обеспеченные страны объединения должны прикладывать больше усилий для оказания поддержки Киеву.

В середине декабря прошлого года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России, направленный против алмазной промышленности, газового сектора, а также предусматривающий персональные ограничения.