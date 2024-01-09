Президент Приднестровья призвал к увеличению поставок газа из РФ

"Текущего уровня газового импорта в Приднестровье нам едва хватает для нужд населения, а также исполнения обязательств по контракту с Молдовой на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС. В таких условиях объективно сложно обеспечивать нормальную работу предприятий, не говоря уже о развитии их производства. Оптимальным вариантом было бы увеличение газовых поставок", - сказал президент.



"Возможно, придется подумать об изменении структуры внутреннего газоснабжения. При этом приоритетом, безусловно, всегда будут интересы бытовых потребителей", - уточнил он.