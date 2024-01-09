Индекс Nikkei вновь вырос до рекордного уровня с 1990 года

Как свидетельствуют данные по итогам закрытия торгов во вторник, Nikkei прибавил 1,16% по сравнению с уровнем 5 января (8 января в Японии был выходной день) и остановился на отметке 33 763,18 пункта. Это самый высокий уровень с марта 1990 года, когда японский фондовый рынок начал падать, поскольку лопнул пузырь завышенных цен на недвижимость и другие активы, что привело к длительному застою в экономике.