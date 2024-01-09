Bloomberg: попытки Китая избежать рецессии приведут к мировому кризису

Стремление Китая побороть рецессию может повлечь за собой новые торговые войны с США, Европой и другими странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

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Ситуация может наблюдаться из-за инвестиций в производство и роста экспорта товаров, говорится в публикации. Власти КНР приняли решение о наращивании выдачи кредитов промышленным предприятиям, так как рассчитывают на то, что те увеличат экспорт ряда продукции.

Отмечается, что в настоящее время страна осуществляет поставку на рынки других государств порядка 45% произведенных товаров. Как уточняется, сами жители Китая не могут покупать все то, что производится внутри страны.

Так, правительство смогло не допустить спада в экономике. При этом агентство сообщает о наличии риска дисбаланса и увеличении напряженности в торговле с другими странами.