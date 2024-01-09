Зеленский может принять участие в экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в Давосе с 15 по 19 января. Об этом в понедельник сообщила газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, украинский лидер может также посетить Берн. Власти Швейцарии обсуждают предстоящий визит с середины декабря, однако уверенности в том, что он состоится, пока нет. Как отмечает газета, все будет зависеть от ситуации на Украине. Альтернативой визиту может стать участие Зеленского в форуме по видеосвязи.