В Европе призвали запретить поставки зерна из России

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс в беседе с латвийским радио призвал запретить поставки зерна из России. Слова главы минтранса европейской страны приводит РИА Новости.

«Я был одним из первым министров из стран Балтии, кто твердо высказался о том, что импорт российского зерна надо запретить. Сейчас мы говорим и о запрете транзита», — заявил он.

Бришкенс также напомнил, что, по его мнению, работа латвийских портов и железных дорог слишком сильно зависит от транзита грузов и России. Министр рассказал, что направил письма коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы совместно выработать единую позицию по вопросу ограничения поставок.

Глава Минтранса также подчеркнул, что, по данным Минсельхоза Латвии, эта страна является вторым в Евросоюзе импортером российских сельскохозяйственной и пищевой продукции после Испании.