Цены на золото стабилизировались после новогодних потерь

Цены на золото немного выросли в ходе азиатских торгов во вторник, восстанавливаясь после тяжелого начала года, поскольку рынок переоценил ожидания раннего снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США до выхода ключевых данных по инфляции в стране, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

На прошлой неделе цены на желтый металл резко упали ниже отметки $2 050 за унцию, вслед за отскоком доллара, поскольку сильные данные по рынку труда в США усилили неопределенность в отношении того, насколько велики стимулы ФРС для раннего ослабления монетарной политики.

Видео дня

Однако на этой неделе цены на золото испытали некоторое облегчение, так как доллар упал с 3-недельного максимума на фоне некоторой фиксации прибыли. Тем не менее, желтый металл остается значительно ниже максимума, достигнутого в декабре.

Цена спотового золота выросла на 0,2% до $2 032,91 за унцию, в то время как фьючерс на доллар с истекающим сроком в феврале подорожал на 0,3% до $2 038,85 за унцию к 00:07 по восточному времени (05:07 по Гринвичу).

Трейдеры по-прежнему склоняются в сторону доллара в преддверии выхода ключевых данных по индексу потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы в этот же четверг. Ожидается, что данные покажут умеренный рост инфляции в декабре, что в сочетании с сильными показателями заработной платы в несельскохозяйственном секторе даст ФРС больше возможностей для сохранения высокой ставки в течение длительного времени.

Это подстегнуло некоторое снижение ожиданий относительно раннего снижения процентной ставки, что, в свою очередь, заставило золото отказаться от некоторых достижений, сделанных в декабре. Тем не менее, желтый металл завершил 2023 год с 10%-ным ростом.

Представители ФРС также выступили против ожиданий скорого снижения процентной ставки. Глава ФРБ Атланты Ральф Бостик заявил, что, поскольку инфляция все еще значительно превышает целевой уровень ФРС 2% в год, он по-прежнему склоняется к тому, что в ближайшей перспективе политика будет оставаться жесткой.

Хотя Бостик по-прежнему ожидает, что ставка в конечном итоге снизится в 2024 году, он отметил, что снижение ставки составит всего 50 базисных пунктов — это гораздо меньше, чем ожидает рынок.

Трейдеры также неуклонно снижали надежды на то, что ФРС начнет снижать ставку уже в марте. Инструмент мониторинга ставки указал, что вероятность мартовского снижения ставки оценивается трейдерами в 59,4%, по сравнению с 64% в понедельник и 70,7% неделю назад.

Повышение ставки в течение длительного времени плохо сказывается на золоте, поскольку увеличивает альтернативные издержки инвестирования в желтый металл, который не предлагает доходности.

Среди промышленных металлов цены на медь незначительно изменились во вторник на фоне давления сильного доллара, в то время как ожидание ключевых экономических данных из Китая, являющегося ее крупнейшим импортером, заставляло трейдеров с опаской относиться к красному металлу.

Фьючерс на медь с мартовским сроком вырос на 0,2% до $3,8288 за фунт. В первую неделю 2024 года он упал более чем на 2%.

Помимо американских данных, на этой неделе внимание будет сосредоточено на китайских данных по инфляции и торговых данных за декабрь, которые должны выйти в пятницу. Ожидается, что крупнейший в мире импортер меди остался в декабре в состоянии дезинфляции, а торговая активность — в частности, экспорт, также снизилась.