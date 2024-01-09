Аналитик дал прогноз по курсу биткоина

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил роста биткоина в ближайшие дни до 50 тысяч долларов и обновления исторического максимума в 69 тысяч долларов к концу года, передает агентство «Прайм».

При этом, по его словам, цена криптовалюты может скорректироваться вниз в феврале.

Эксперт объяснил последнее повышение курса BTC ﻿﻿﻿ожиданием одобрения SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США) заявок на запуск биржевых фондов, привязанных к биткоину. Он подчеркнул, что это могло бы привлечь на рынок крупных институциональных инвесторов. Кроме того, биткоин вырос в цене из-за ослабления доллара США, указал специалист.

Аналитик также обратил внимание на скорый халвинг (планове снижение выпуска новых единиц криптовалюты и одновременное сокращение размера вознаграждения майнерам). Он запланирован на апрель.