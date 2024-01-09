В ООН заявили о снижении цен на продукты в мире

В 2023 году мировые цены на продовольствие снизились почти на 14 процентов. Об этом заявили аналитики ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), их слова приводит «Интерфакс».

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Лидером снижения цен стали растительные масла. По итогам года цены на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла стали меньше на 32,7 процента на фоне повышения предложения на мировом рынке и уменьшения объемов закупок ведущими импортерами. Стоимость зерновых снизилась на 15,4 процента, а на молочную продукцию — на 16,6 процента. Мясо по итогам года стало дешевле на 3,5 процента за счет роста экспорта и снижения средних цен на говядину, мясо птицы и баранину, которое частично компенсировало подорожание свинины.

Также в 2023 году цены на сахар выросли на 26,7 процента, до максимального уровня с 2011 года. При этом в декабре стоимость продукта упала на 16,6 процента на фоне увеличения производства в Бразилии благодаря хорошей погоде и решения Индии ограничить использование сахарного тростника для производства этанола.