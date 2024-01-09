Саудовская Аравия выпустила облигации на рекордные $12 млрд

Саудовская Аравия разместила долларовые облигации на $12 млрд. Это был самый большой выпуск королевства с 2017 года. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Сделка по размещению бондов включала в себя несколько траншей бумаг на разные сроки: до 2030, 2034 и 2050 годов. Инвесторы подали заявки на $30 млрд.