Настроения на крипторынке достигли "экстремальной жадности"

Индекс «Страха и жадности» на крипторынке вырос до 76 пунктов из 100, что соответствует зоне «экстремальной жадности». Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Alternative.me.

© Газета.Ru

По информации платформы, текущее значение индекса является экстремально высоким. В последний раз оно наблюдалось в ноябре 2021 года перед тем, как биткоин достиг исторического максимума в $69 тыс.

Как отмечают эксперты, страх и жадность — эмоции, влияющие на поведение инвесторов. Жадность приводит к активной скупке криптовалют и может вызвать искусственное завышение цены.

Для сравнения, в июне 2022 года после краха UST индекс опустился до 9 пунктов, а в ноябре 2022-го при банкротстве криптобиржи FTX — до 23-30 пунктов. К октябрю 2023 года он поднялся до 52, а к январю перешел в зону «жадности».