Названы основные покупатели российского зерна

В тройку лидеров по закупкам российского зерна по итогам первой половины сельхозгода попали Турция, Иран и Египет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза экспортеров зерна.

В пресс-службе пояснили, что в июле-декабре 2023 года Турция закупила в РФ 4 млн 281 тыс. тонн зерна, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода (4 млн 903 тыс. тонн).

Иран потеснил Египет и вышел на второе место. Республика импортировала 3 млн 902 тыс. тонн зерна, что на 4,9% больше прошлогоднего (3 млн 718 тыс. тонн).