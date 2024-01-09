Названы основные покупатели российского зерна
В тройку лидеров по закупкам российского зерна по итогам первой половины сельхозгода попали Турция, Иран и Египет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза экспортеров зерна.
В пресс-службе пояснили, что в июле-декабре 2023 года Турция закупила в РФ 4 млн 281 тыс. тонн зерна, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода (4 млн 903 тыс. тонн).
Иран потеснил Египет и вышел на второе место. Республика импортировала 3 млн 902 тыс. тонн зерна, что на 4,9% больше прошлогоднего (3 млн 718 тыс. тонн).
В Египет Россия поставила 2 млн 956 тыс. тонн зерна, что почти на четверть меньше прошлогоднего (3 млн 923 тыс. тонн). Кроме того, большое количество зерна закупили Саудовская Аравия (2 млн 009 тыс. тонн) и Бангладеш (1 млн 966 тыс. тонн).