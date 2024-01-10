Главной угрозой мировой экономике в наступившем 2024 году является высокий объем госдолга США. Он составил более 34 трлн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса.

На обслуживание госдолга страна в ближайшем будущем будет вынуждена тратить по 1 триллиону долларов в год, говорится в материале. Его авторы отмечают, что при текущем соотношении госдолга США, темпов его роста и динамики доходов бюджета «расплатиться математически невозможно».

Специалисты обращают внимание на то, что о перезапуске печатного станка в текущем году речи не идет. Они объяснили это риском роста инфляции. При этом эксперты допускают, что в стране начнут печатать деньги. В таком случае США повторят сценарий 2008 года, указали они.

Также авторы доклада назвали предстоящие выборы президента в США еще одним глобальным политическим риском. Они не исключили общественных волнений. При этом, как считают специалисты, ситуация может перерасти «в горячее гражданское противостояние».