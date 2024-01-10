В Росконгрессе назвали главную угрозу мировой экономике в 2024 году
Главной угрозой мировой экономике в наступившем 2024 году является высокий объем госдолга США. Он составил более 34 трлн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса.
На обслуживание госдолга страна в ближайшем будущем будет вынуждена тратить по 1 триллиону долларов в год, говорится в материале. Его авторы отмечают, что при текущем соотношении госдолга США, темпов его роста и динамики доходов бюджета «расплатиться математически невозможно».
Специалисты обращают внимание на то, что о перезапуске печатного станка в текущем году речи не идет. Они объяснили это риском роста инфляции. При этом эксперты допускают, что в стране начнут печатать деньги. В таком случае США повторят сценарий 2008 года, указали они.
Также авторы доклада назвали предстоящие выборы президента в США еще одним глобальным политическим риском. Они не исключили общественных волнений. При этом, как считают специалисты, ситуация может перерасти «в горячее гражданское противостояние».
Ранее сообщалось, что, по прогнозам Всемирного банка (ВБ), темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия могут стать самыми низкими за последние 30 лет.