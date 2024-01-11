В США впервые одобрили торговлю биржевыми фондами на биткоин
Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые биржевые фонды ETF, которые отслеживают спотовую цену биткойна, следует из официального заявления комиссии.
Теперь биткойн будет котироваться на биржах, что даст ему возможность попасть в инвестиционные портфели наряду с акциями и облигациями. Власти США на протяжении десятилетия отказывались от одобрения, опасаясь манипулирования на рынке.
Биткоин, акции и золото стали самыми прибыльными инвестициями 2023 года, сообщили аналитики FinExpertiza. Так, при пассивной стратегии биткоин в среднем принес инвесторам прибыль в 176,4 тысячи рублей, иностранные акции – почти 57 тысячи рублей, российские акции – 45,6 тысячи рублей, золото – 37, 4 тысячи рублей.
Ранее стоимость биткоина превысила 47 тысяч долларов. Это произошло впервые с марта 2022 года. Как считают эксперты, рост стоимости связан с прошлым взлетом, который произошел 4 декабря, тогда стоимость биткоина поднялась до 42 тысяч долларов. Криптовалюта может подорожать до уровня между 48 и 53 тысячами долларов США, передает «Радиоточка НСН».