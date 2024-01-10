СПб Биржа направила в Минфин США стратегию разблокировки активов

Расчетный депозитарий СПб биржи представил OFAC стратегию разблокировки активов. Теперь СПб банк ждет от регулятора утверждения плана действий. Кроме того, дивиденды по акциям США в депозитарии СПб биржи будут облагаться по ставке 30%. Параллельно СПб Банк ведет работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов, говорится на сайте компании. На этом фоне акции СПб биржи подскочили на 22%. Сама новость, безусловно, позитивная, но еще предстоят достаточно сложные юридические и бюрократические действия со стороны СПб биржи с OFAC. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета «Не факт, что OFAC этот план утвердит. Хотя правда на стороне инвесторов. Законопослушные инвесторы покупали ценные бумаги США юридически корректно, поэтому юридических оснований для заморозки и блокировки активов российских инвесторов, конечно же, нет. Но тем не менее процесс может быть долгим бюрократически сложным и юридически тоже непростым. Также важно, что сама СПб Биржа даже в случае разблокировки активов вряд ли продолжит торговать американскими ценными бумагами. Скорее всего, она будет ориентироваться на операции внутри страны, на торговлю, возможно, криптовалютами, о чем ранее говорилось, и так же рублевыми инструментами. Будущее у СПб Биржи, безусловно, есть. Она сохранится как торговый агент на российском фондовом рынке, но ей нужно будет еще пройти через непростой антикризисный период, только после этого ее акции станут привлекательны уже для долгосрочных инвесторов».