Эксперт объяснил, как российская нефть могла оказаться в США

Говорить о возобновлении импорта российской нефти в США пока рано, поскольку Вашингтон не отменял санкций. Сырье могли завезти в Соединенные Штаты контрабандой. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что американцы в октябре впервые за полтора года закупили углеводороды в РФ.

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«Еще в апреле 2022 года Штаты ввели тотальный запрет на импорт российской нефти. Таким образом, возобновление закупок нашего сырья Вашингтоном выглядит крайне загадочно. Однозначно сказать, как эта нефть попала в Америку без пояснений со стороны местных регуляторов, практически невозможно», — отметил Юшков.

Он предположил, что Вашингтону пришлось учесть российское сырье, закупленное частными компаниями, под видом продукции другого государства. Правда, по его словам, могла вскрыться на этапе принятия груза. После чего пришлось вносить контрабандные данные в официальную статистику.

Согласно данным американской статистической службы, США в октябре впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре сделали повторную закупку.