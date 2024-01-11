Эксперт объяснил, почему США вернулись к закупкам российской нефти

Возобновление американской стороной импорта российской нефти может быть обусловлено рядом причин. Одной из них является попытка осуществления «проверочных» закупок для изучения логистики ее доставки из РФ в новых условиях, заявил директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев, передает агентство «Прайм».

© Unsplash

По его словам, тестовые покупки были нужны США, возможно, для формирования в будущем новых мер против несоблюдения потолка цен. Другой возможный фактор — особые требования к сорту нефти у определенных нефтеперерабатывающих заводов.

Специалист также предположил, что сыграть роль могли контрактные обязательства, которые были обязаны соблюдать американские юридические лица во избежание юридических осложнений и экономических потерь. Он не исключил того, что причины закупок являются нерыночными. Возможно, речь идет о выполнении каких-либо неочевидных международных обязательств, реализации более широкой согласованной сделки или разовом исключении по неэкономическим причинам, указал Канищев.

Он также допустил, что приобретение нефти американской стороной — случайная аномалия.