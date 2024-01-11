Путин прокомментировал высокую ключевую ставку Банка России

Путин: Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер
Президент России Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ носит временный характер.
Об этом стало известно в четверг, 11 января.
— Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят, — сказал он в рамках встречи с дальневосточными предпринимателями.
По его словам, позиция будет меняться по мере решения вопросов, связанных с подавлением инфляции, передает ТАСС.
Также Путин рассказал, что рост российской экономики по итогам 2023 года мог составить более чем 3,5 процента.
Банк России вряд ли приступит к снижению ключевой ставки до второй половины 2024 года. Такое мнение выразил экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.
Согласно данным аналитиков, в ближайший год курсовая динамика рубля будет зависеть от состояния торгового баланса в РФ, а также от инфляции, стоимости энергоресурсов и от действий ЦБ и экспортеров. Об этом рассказали финансовые аналитики.