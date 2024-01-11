Путин прокомментировал критику в адрес Минфина по поддержке системы ЖКХ

«Упрёки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объёмные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал, и здесь у нас никаких противоречий внутри правительства не существует», — цитирует его РИА Новости.