Минфин в январе продаст валюты и золота на 69,1 млрд рублей

С 15 января Минфин перейдет к продажам валюты. Это связано с тем, что за период декабря 2023 года нефтегазовые доходы бюджета оказались на 199,9 млрд ниже, чем прогнозировалось. Ura.Ru

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд рублей", - говорится в сообщении. ТАСС