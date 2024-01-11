МВФ выступил в поддержку расширения БРИКС

"Мы приветствуем совместную работу стран. Мы сторонники того, чтобы страны работали вместе, находили пути для развития торговли и интеграции, чтобы больше людей могли воспользоваться преимуществами глобальной интеграции. Поэтому в той мере, в какой различные объединения стран позволяют повысить уровень интеграции и глобального сотрудничества, мы поддерживаем именно эти цели", - отметила Козак.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.