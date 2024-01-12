МВФ выступил в поддержку расширения БРИКС

БУДАПЕШТ, 12 января. /ТАСС/. В Венгрии с интересом наблюдают за деятельностью международного объединения БРИКС, председательство в котором в 2024 году перешло к России. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, устроивший в четверг вечером для иностранных дипломатов, аккредитованных в Будапеште, прием "БРИКС и друзья" по случаю начала нового года.

Отвечая на вопрос, проявляет ли Венгрия какой-либо интерес к сотрудничеству с БРИКС, он сказал: "Никаких официальных сигналов мы не слышали. Но в среду на государственном приеме для иностранных послов президент Венгрии Каталин Новак, говоря о том, что в мире меняется баланс сил, отметила, что Европа начинает немного отставать от других экономик, от других стран, и сказала при этом о странах БРИКС. Это объединение расширяется и становится самостоятельной единицей в процессе общемирового развития".

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Станиславов подчеркнул, что в Венгрии "замечают БРИКС и с интересом за ним наблюдают". "Конечно, Венгрия является членом НАТО и Евросоюза, но она видит нарождающиеся тенденции, и неслучайно президент об этом и говорила", - добавил посол.

Семья БРИКС

Выступая на приеме перед иностранными гостями, Станиславов рассказал о планах России в связи с председательством в БРИКС в 2024 году. Назвав его "одним из самых ярких символов формирующегося нового мирового порядка", он отметил, что это объединение действует в духе взаимного уважения и понимания, демонстрирует экономическую мощь, увеличение числа государств-участников и расширение глобального авторитета. "Уже сейчас совокупная покупательная способность ВВП стран БРИКС превысила аналогичный показатель членов "Большой семерки", - подчеркнул посол.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых стран, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых участников - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.

Станиславов выразил уверенность в том, что "рост числа членов БРИКС значительно усилит его влияние на мировые дела". "Новые члены обогатят повестку дня БРИКС, позволят укрепить и повысить эффективность координации в рамках многосторонних институтов и принимать решения в пользу глобального большинства", - пояснил посол.

Он напомнил, что более 30 стран заявили о своем желании стать частью этого объединения. Послы большинства из них присутствовали на приеме в качестве друзей БРИКС, а также членов других дружественных организаций или структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Группа друзей в защиту Устава ООН. Многие из них будут приглашены на саммит БРИКС в Казань в октябре этого года в качестве стран - партнеров БРИКС, а также на другие мероприятия в России. "Таким образом, семья БРИКС будет продолжать расти и становиться разнообразнее и все более инклюзивной", - заявил Станиславов.