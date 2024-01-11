В Россельхознадзоре высказались о ситуации с поставками фруктов из Эквадора

В Россельхознадзоре сообщили об отсутствии сложностей с ввозом фруктов в Россию из Эквадора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Основные импортируемые фрукты из страны в РФ — бананы и ананасы, отметили в Россельхознадзоре. Там обратили внимание на то, что в прошлом году государству удалось поставить более миллиона тонн бананов и более 700 тонн ананасов.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Он был установлен в связи с серией бунтов в тюрьмах и побегом лидеров крупнейших банд. Режим будет действовать 60 дней. Власти планируют задействовать вооруженные силы для того, чтобы добиться восстановления контроля над пенитенциарной системой.

В ряде городов страны проходят беспорядки из-за действий правительства.