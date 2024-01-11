В Maersk рассказали о последствиях перебоев в судоходстве в Красном море

«Нам неясно, можем ли мы говорить о восстановлении прохода [судов] через Красное море в перспективе дней, недель или месяцев. Потенциально это может иметь достаточно значительные последствия для мирового роста», — отметил гендиректор Maersk.

В середине декабря Maersk приняла решение временно прекратить перевозку всех грузов через акваторию Красного моря. Причиной послужили атаки хуситов на судна компании. Теперь контейнеровозы вынуждены идти по маршруту через мыс Доброй Надежды. В результате расстояние увеличилось на порядка 13 тыс. км, расходы корпорации на топливо выросли на 50%. Это, в свою очередь, сказалось на стоимости перевозок. Цены за контейнер увеличились на сотни долларов.