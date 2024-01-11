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В Италии поддержали передачу российских активов Украине

Палата депутатов Италии поддержала передачу замороженных российских активов Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение нижней палаты национального парламента Италии.

В Италии поддержали передачу российских активов Украине
© РИА Новости

Уточняется, что палата одобрила соответствующую резолюцию. Согласно тексту документа, правительству Италии необходимо «предпринять все необходимые инициативы в рамках Евросоюза и временного председательства в "Большой семерке", чтобы в соответствии с международным правом банковские активы российского государства, замороженные в рамках различных санкционных механизмов <...> могли быть переданы украинскому государству».

Ранее парламент Италии одобрил резолюцию о продлении военной помощи Украине.

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