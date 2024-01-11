В Италии поддержали передачу российских активов Украине

Палата депутатов Италии поддержала передачу замороженных российских активов Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение нижней палаты национального парламента Италии.

Уточняется, что палата одобрила соответствующую резолюцию. Согласно тексту документа, правительству Италии необходимо «предпринять все необходимые инициативы в рамках Евросоюза и временного председательства в "Большой семерке", чтобы в соответствии с международным правом банковские активы российского государства, замороженные в рамках различных санкционных механизмов <...> могли быть переданы украинскому государству».