За новогодние каникулы россияне купили около 4 тыс. тонн лососевой икры

Россияне за новогодние каникулы в 2024 году приобрели около 4 тыс. тонн лососевой икры, говорится в сообщении Росрыболовства. ТАСС

Как отметили в ведомстве, в прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин: рыбаки добыли 609 тысяч тонн — это второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений. NSN.FM